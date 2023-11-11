Президент наголосив, що пишається усіма українським воїнами.

Президент України Володимир Зеленський згадав про те, що ЗСУ вже поруч з тимчасово окупованим Кримом, та закликав українців дякувати усім причетним до майбутньої перемоги. У своєму відеозверненні глава держави нагадав, що сьогодні – перша річниця звільнення Херсона від російської окупації.

"Місто-герой. Місто-символ. Місто-надія. Місто наших людей, які не підкорилися ворожій силі й надихали своїм спротивом усіх нас і весь світ. Це наші синьо-жовті прапори, які знову й знову доводили на херсонських вулицях та в багатьох будинках і квартирах, що Україна – єдина. Уся – від північного кордону до нашого моря", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що херсонцям довелося провести місяці без зв’язку, без інформації, але "з вірою в Україну". Він також наголосив, що місто було звільнене зусиллями багатьох людей, які рятували, допомагали та наближали цю подію.

"І, звісно, це емоції – це особливі емоції, коли бачиш, як свої повертаються, і коли знаєш, що Україна так само, як про Херсон, не забуває про свої міста й села, які зайняті ворогом", - додав президент.

За його словами, увесь Південь України торік переконався, що Росія ніколи не приходить "назавжди", хоч би скільки разів вона це повторювала, а Україна завжди повертається.

"Коли знаємо нашу мету. Коли це спільна мета. Коли ми в єдності. І коли єднаємо інших навколо української мети. Сьогодні одна з річниць, які формують нашу українську впевненість, що ми можемо", - уточнив Зеленський.

Він також нагадав, що завдяки Херсонській операції правобережжя Дніпра було очищене від окупанта, а ЗСУ тоді звільнили значну частину Херсонської області, додали захисту Миколаєву, Одесі, іншим містам і селам на півдні та закріпили успіх України у битві за Чорне море.

"Крим тоді в усмішках херсонців, у словах радості, коли зустрічали наших воїнів, – Крим відчув і своє майбутнє, побачив, наскільки ми поруч", - сказав глава держави.

Зеленський також додав, що пишається усіма українським воїнами, які билися торік, і всіма, хто зараз веде Україну таким важким, болісним, але життєво потрібним марафоном до гарантованої свободи.

"Незалежність, яка має силу переходити від покоління до покоління, здобувається саме в боях, черпає енергію в єдності народу та гартує свій дух саме тоді, коли чує вдячність звільнених від ворога людей – тих, хто чекав на Україну, і чия віра справдилась", - зауважив він.

Водночас, президент закцентував увагу на тому, що Росія весь цей рік мститься за свободу Херсону та іншим звільненим містам. Зокрема, ворог обстрілює ці території щодня з різних типів озброєння. Лише від учорашнього вечора до сьогоднішнього ранку майже сорок дронів і ракет було запущено російськими терористичним військами по території України.

"Балістика проти Києва, дрони й ракети проти Одещини, Харківщини. Свідомі знущання від ворога. Щодня! Але жодного дня нашого відчаю! Ніхто з нас не має легковажити тим, що за ворог проти нас. Україна знає, що ворог не слабкий, ненажерливий. Але Україна вміє його долати", - сказав Зеленський.

Український лідер закликав українців сьогодні подякувати усім, хто свою силу й своє життя поставив на захист України та українців, хто воює зараз, хто тренується, щоб поповнити бойові бригади, та хто працює зараз, щоб у воїнів були снаряди й зброя, броня та авіація, ППО і РЕБ.

"Наше життя, яке обов’язково переможе. Слава Україні", - підсумував він.

Звільнення Херсона

Як відомо, рік тому, 11 листопада, українські захисники та захисниці звільнили Херсон від російських загарбників. Повідомлення про звільнення міста та навколишніх населених пунктів почали з’являтися ще напередодні, однак офіційно про звільнення Херсона оголосили саме 11 листопада.

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