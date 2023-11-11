Ворожі снаряди поцілили по житловій забудові, де поряд з приватним сектором розташовані багатоквартирні будинки.

Армія РФ завдала сьогодні черговий потужний удар по м. Торецьку на Донеччині, внаслідок чого двоє людей загинули, є значні пошкодження житлових будинків.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. Ймовірно удар по місту нанесено з артилерії. Зазначається, що ворожі снаряди поцілили по житловій забудові, де поряд з приватним сектором розташовані багатоквартирні будинки.

"Під шквал ворожого вогню потрапили двоє людей – 61-річна жінка, яка йшла вулицею, та чоловік 65 років, що їхав на велосипеді. Отримані ними тілесні ушкодження виявились несумісними з життям", - інформують у прокуратурі.

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Як повідомляється, в результаті вибухів розтрощені вікна і двері житлових будинків та господарських споруд, понівечені дахи й покрівля.

Прокурори вживають заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Обстріли російських терористів

Як повідомляв УНІАН, рашисти не припиняють обстріли українських територій, використовуючи всі види озброєння. Щодня здійснюються ракетні та авіаційні удари, ворог гатить з артилерії як по позиціях українських солдат, так і по мирних населених пунктах, вбиваючи цивільних.

Лише від учорашнього вечора протягом ночі противник атакував Україну ударними БпЛА та кількома ракетами різних типів. Більшість ударних БпЛА російські окупанти спрямували по прифронтових областях. Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях.

Крім того, близько 8.00 11 листопада РФ відновила ракетні атаки по Києву після тривалої паузи у 52 дня. Окупанти вдарили по столиці України балістикою, але ракета була збита на підльоті до міста.

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