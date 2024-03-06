Тактика росіян у повітрі сттала значно агресивнішою, ніж перед цим.

Росія продовжує завдавати інтенсивних авіаударів по Україні попри те, що ЗСУ збили кілька бомбардувальників впродовж останніх тижнів.

Як зазначає Інститут вивчення війни (ISW), окупанти готові втрачати свою бойову авіацію, якщо це допоможе їм просуватися. За даними Forbes, російські літаки Су-34 у супроводі літаків Су-35 здійснюють по сто і більше вильотів на день для нанесення бомбових ударів по українських позиціях на відстані близько 40 кілометрів.

Водночас New York Times пише, що "більш агресивна" повітряна тактика росіян на лінії фронту допомогла окупантам останнім часом просунутися вперед на сході.

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Аналітики зауважили, що російські ВПС підтримують високий темп повітряних операцій в Україні і, можливо, готові миритися з ризиками для літаків, ймовірно, тому, що російське командування вирішило, що позитивні ефекти від таких повітряних операцій переважають витрати, пов'язані з виконанням таких місій.

Окупанти використовували удари плануючих бомб для тактичного ефекту при захопленні Авдіївки в середині лютого і, ймовірно, намагаються повторити такий ефект для підтримки наступальних операцій, що тривають на інших ділянках фронту.

Натомість в ISW зауважили, що не можуть самостійно перевірити українські повідомлення про збиття літаків Су-34 протягом останніх тижнів.

Втрати російської авіації

Як повідомляв УНІАН, з 17 лютого і до сьогодні знищено 15 російських літаків. Росія була змушена значно знизити активність своєї авіації на сході на тлі нещодавніх високих втрат.

За підрахунками аналітиків ISW , загалом, росіяни, ймовірно, мають близько 300 різних винищувачів Су. Попередні втрати авіації також змушували країну-агресорку робити

Експерти ISW припускають, що російські війська можуть у подальшому змиритися з зростанням втрат в авіації і продовжити спроби завдавати ударів КАБами для підтримки російських наступальних операцій. У такому разі російське командування усвідомлено візьме на себе ризик продовжувати підраховувати втрати в авіації в гонитві за подальшими успіхами на сході України.

Міністерство оборони україни повідомляло, що тільки в лютому Повітряні Сили Збройних сил України збили 13 російських літаків. Знищено десять ворожих винищувачів-бомбардувальників Су-34, два винищувачі Су-35 і один літак далекого радіолокаційного виявлення й управління А-50.

Зазначалося, що це найкращий результат із жовтня 2022 року.

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