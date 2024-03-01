Серед них 12 винищувачів та один літак далекого радіолокаційного виявлення й управління А-50.

У лютому Повітряні Сили Збройних сил України збили 13 російських літаків.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що знищено десять ворожих винищувачів-бомбардувальників Су-34, два винищувачі Су-35 і один літак далекого радіолокаційного виявлення й управління А-50.

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"Це найкращий результат із жовтня 2022 року. Вдячні нашим воїнам за ефективну роботу. І нашим партнерам - за посилення можливостей протиповітряної оборони України", - наголошують в Міноборони.

Літакопад на фронті

Як повідомляв УНІАН, командувач Сухопутних військ Збройних сил України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк сьогодні поінформував, що протягом лютого протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила 228 засобів повітряного нападу противника.

Серед знищеного 64 БпЛА Shahed-131/136 та інші, крім того збито 7 БпЛА невизначеного типу.

За його словами, було знищено, зокрема, 64 БпЛА Shahed-131/136, 27 БпЛА Zala, три БпЛА Supercam, 116 БпЛА "Ланцет", 14 БпЛА "Орлан-10" та сім БпЛА невизначеного типу.

Павлюк зазначив, що в умовах інтенсивних бойових дій підрозділи Сухопутних військ продовжують приземляти також значну кількість тактичних БпЛА противника, зокрема FPV-дронів, із використанням різноманітних засобів радіоелектронної боротьби.

Як повідомлялося, ввечері 23 лютого було збито російський літак дального радіолокаційного виявлення А-50. Літак впав в Краснодарському краї РФ.

Україна заявляла про збиття літака, а у Міноборони РФ цю інформацію не коментували. Деякі російські телеграм-канали писали, що нібито причиною падіння літака був "дружній вогонь", як і у випадку зі збиттям іншого А-50 кількома тижнями раніше.

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