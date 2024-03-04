КАБів у ворога дуже багато, наголосив Євлаш.

Російські окупанти вдалися до тактики "випаленої землі" на Донбасі росіяни вдалися до тактики "випаленої землі". Ворог знищує всі позиції та будівлі, скидаючи керовані авіабомби.

Як розповів речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш у коментарі виданню LIGA.net, ударів некерованими бомбами окупанти завдають з вертольотів Ка-52 та Мі-8. Натомість КАБи скидає з літаків Су-34 та Су-35.

"На жаль, КАБів у них дуже багато. Вони їх модернізують, виробляють щось своє. І зараз у них змінилася тактика випаленої землі, коли вони просто щодня використовують від двох до шести КАБів, які може нести один бомбардувальник. І вони не шкодують їх навіть на позицію мінометного чи танкового розрахунку. Тобто те, що їм конкретно заважає, вони можуть туди скинути КАБ", – наголосв він.

При цьому з точністю бомб, які випускають окупанти, є проблеми, проте коли снаряд вагою 500, 1000 та 1500 кг влучають у будівлю чи позицію, від них нічого не залишається. Євлаш наголосив, що зараз Силам оборони треба розвивати ППО та засоби РЕБ.

"Щоб збивати курс координати цих керованих авіабомб і шукати протидію саме авіації, тому що зараз вони роблять ставку насамперед на це, тому що авіація працює на користь піхоти, на користь їхніх наступальних підрозділів. Без авіації їм буде дуже складно", – констатував він.

Війна в Україні: це варто знати

Видання Bild пише, що українські військові важко тримають оборону вздовж водойм на захід від Авдіївки. Аналітик Юліан Рьопке зазначає, що лінія оборони, яку ЗСУ провели через три села і природні перешкоди у вигляді ставків, утримується лише частково.

Водночас CNN з посиланням на думку українських бійців заявляє, що наразі запеклі бої тривають довкола сіл Тоненьке та Бердичі біля Авдіївки. При цьому деякі успіхи РФ відбуваються на тлі глибокої кризи з боєприпасами для української армії.

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