Росія планує за 10 років витратити близько 1,1 трлн дол. США на переозброєння.

Росія готується до подальшої війни і планує витратити близько 1,1 трлн дол. США на переозброєння до 2036 року. Як заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов під час наради послів України "Розвідка, безпека, дипломатія: спільна стратегія перемоги", це буде наймасштабніша програма озброєння РФ з часів розпаду Радянського Союзу.

"Відбувається тотальна мобілізація політики, економіки та суспільства РФ для готовності до майбутньої масштабної війни", — зазначив Буданов.

Він нагадав, що у межах військової реформи у Росії уже створено два нові військові округи — Московський та Ленінградський, а також заплановано формування нових дивізій, з’єднань і військових частин.

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Голова української розвідки наголосив, що Росія прагне зруйнувати світовий безпековий і економічний порядок. Для цього вона нарощує присутність в Африці, насамперед за допомогою ПВК "Вагнер" та "Африканського корпусу", а також підтримує авторитарні режими й терористичні організації по всьому світу.

Також, за його словами, росіяни намагаються проводити гібридні інформаційні та кібероперації на території інших держав, залучаючи підконтрольні ЗМІ та політиків.

"Москва має на меті нав’язати країнам власне бачення майбутнього устрою світу, де "великі" держави, передусім — Російська Федерація, володіють усією повнотою влади, монополією на всі критичні ресурси і в закритому колі вирішують долю світу", — наголосив Буданов.

Плани Росії у війні

Раніше в інтерв'ю Bloomberg Буданов зазначав, що припинення вогню в Україні має бути досягнуто якомога швидше і задовго до кінця року. Для цього потрібні щонайменше три сторони – Україна, Росія та США.

Водночас західні ЗМІ пишуть, що російський лідер Володимир Путін, очевидно, не стурбований ультиматумом президента США Дональда Трампа і, як і раніше, вважаєдосягнення своїх цілей у війні в Україні головним пріоритетом.

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