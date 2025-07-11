Очільник української розвідки вважає, що для припинення вогню потрібні щонайменше три сторони – Україна, Росія та США.

Припинення вогню в Україні має бути досягнуто якомога швидше і задовго до кінця року. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю Bloomberg.

"Чи реально це зробити – так. Чи складно – ні. Для цього потрібні щонайменше три сторони – Україна, Росія та США. І ми досягнемо цієї позиції", - зазначив він.

Також він зазначив, що Росія не зможе до кінця цього року повністю захопити Донецьку область.

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Крім того, Буданов повідомив, що російські війська "мають політичну мету заявити про те, що вони увійшли" до Дніпропетровської області. При цьому, за його словами, вони намагаються створити ще одну буферну зону глибиною до 10 кілометрів.

Переговори про мир в Україні: актуальні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, Ватикан готовий прийняти у себе переговори України та РФ. У заяві Ватикану за підсумками зустрічі президента України Володимир Зеленський і Папи Лева XIV сказано, що вони "обговорили триваючий конфлікт та нагальну потребу в справедливому та тривалому мирі". Також, йдеться у ній, понтифік підтвердив готовність вітати представників Росії та України у Ватикані для переговорів.

Тим часом президент Чехії зробив невтішний прогноз про мирні переговори. Він вважає сумнівним, що Росія після завершення літнього наступу почне їх, адже її кінцевою метою є повна поразка і підкорення України всім вимогам окупантів. На його думку, доки Росія бачитиме хоч якийсь прогрес на полі бою, вона не відчуватиме потреби у переговорах.

Тим часом керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут вважає, що якщо відбудеться пауза у війні між Росією та Україною, то за той час РФ встигне відновитися й доукомплектуватися, Україна ж не зможе підготуватися, мовляв, розсвариться, "не підпише якоїсь домовленості, а вже почнуться виборчі процеси".

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