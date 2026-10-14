Росія масовано атакувала Кропивницький та область: є жертви

Внаслідок ворожої атаки зафіксовано пошкодження домоволодінь у Кропивницькому районі.

Російські окупанти масовано атакували дронами-камікадзе Кропивницький та область, через що загинули люди. Про це повідомив очільник Кіровоградської ОДА Андрій Райкович.

"Внаслідок ворожої атаки зафіксовано пошкодження домоволодінь у Кропивницькому районі. В обласному центрі - влучання по прибудинковій території багатоповерхового житлового будинку. Пошкоджено вікна та авто", - написав він.

За його словами, обласний центр досі перебуває під масованою ворожою атакою. Під ударом перебувають логістика, транспортні та промислові підприємства. Відомо про двох загиблих.

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Удари РФ по Україні

Зранку 14 жовтня російські БпЛА атакували Луцьк. Уламки безпілотника пошкодили гуртівню товарів та будинок: відомо про шістьох загиблих і 12 травмованих.

Тіла чотирьох людей знайшли на згарищі гуртівні, куди влучили уламки БпЛА. Також у лікарні померла жінка, яка отримала осколкове поранення голови.

Серед травмованих у Луцьку також є дитина. Уламки БпЛА пошкодили квартиру на дев'ятому поверсі житлового будинку на проспекті Соборності. Попередньо, там двоє людей отримали травми.

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