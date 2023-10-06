Їх оформляють в Підмосков'ї, тому що регіон не справлявся з показниками по мобілізації.

В російську армію в якості добровольців вербують сербських найманців, яких оформляють в Підмосков'ї і зараховують в 106-у дивізію ВДВ.

Як з'ясувала "Російська служба Бі-бі-сі", вербуванням, зокрема, займається сербський командир, який воює на сході України з 2014 року і планує до осені 2023 року набрати окрему бригаду чисельністю до тисячі громадян Сербії.

За словами командувача "інтернаціональним батальйоном" Давора Савичича, його батальйон на початку війни був під Києвом в районі аеродрому Гостомель, після цього їх перекинули в Харківську область, а потім - до села Богородичне в Краматорському районі Донецької області.

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Як дізналася "Російська служба Бі-бі-сі", сербів вербують через Підмосков'я, де під це налагоджений окремий процес: їх розміщують у тимчасовому гуртожитку поруч з лижним стадіоном в Красногорську, документами займається спеціальний нотаріус, а оформлення контрактів відбувається в Королеві.

Журналісти стверджують, що Підмосков'я було запропоновано, оскільки регіон не справлявся з поставленими перед ним показниками по мобілізації. За словами активіста організації "Орден Республіки", що отримала список сербських добровольців і передала його" Бі-бі-сі", до процесу вербування влада Підмосков'я підключила лідера "Нічних вовків" Олександра "Хірурга" Залдостанова, у якого є зв'язки з ультраправими сербськими колами, і сина колишнього президента Югославії Марко Мілошевича, який проживає в Росії останні 20 років.

На одній з нарад, запис якої вивчила "Російська служба Бі-бі-сі", Давор Савичич заявив про плани створити до осені 2023 року повноцінну сербську бригаду у складі 106-ї дивізії ВДВ, завербувавши до неї до тисячі громадян Сербії. Поки, як пишуть журналісти, оформити встигли близько ста осіб, після чого процес був заморожений.

Один з найманців, якого знайшли журналісти, заявив, що він працює інженером-будівельником. Його мати також розповіла, що син працює на будівництві і "рідко дзвонить, у нього в Росії проблеми з мобільною мережею". Однак на фото в соцмережах він позує зі зброєю у військовій формі сербської армії.

"Я народжений для того, щоб битися, і буду битися", - пише він сам про себе. Закони Сербії при цьому забороняють громадянам країни брати участь у конфліктах за кордоном.

Вербування іноземців на війну проти України - деталі

На Кубі заявили про спроби ліквідувати мережу з торгівлі людьми, яка діяла з Росії з метою вербування кубинців до складу ЗС РФ для участі у війні проти України.

Фахівці повідомили, що на Кубі, станом на початок вересня, затримано 17 осіб, пов'язаних з цією злочинною мережею. З них троє брали участь у схемі вербування, якою "керували" з-за кордону.

Кубинським добровольцям Росія готова платити по 200 тис. рублів ($2100) на місяць, і вони охоче погоджуються, оскільки це більш ніж в 100 разів перевищує середньомісячну державну зарплату на Кубі, що становить $17.

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