Здатність Росії відновити бойову авіацію зменшує час, необхідний для підготовки компетентних пілотів, а також її можливості з виробництва нових літаків.

Росія не має переваги в повітряному просторі України та навряд чи отримає її в найближчі місяці.

Втрати Росією бойових літаків значно перевищують їхні можливості з виробництва нових, повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки. Також здатність країни-агресора відновити бойову авіацію зменшує час, необхідний для підготовки компетентних пілотів.

Зазначається, що 3 листопада головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Росія втратила в Україні авіації вдвічі більше, ніж у радянсько-афганській війні. Це становить 278 втрачених літаків в Україні проти 119 в Афганістані.

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"Попри те, що ми не можемо незалежно перевірити ці цифри, триваюча відсутність переваги Росії в повітрі, імовірно, посилюється поганою підготовкою, втратою досвідчених екіпажів і підвищеним ризиком надання безпосередньої повітряної підтримки в щільних зонах протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.

Війна в Україні - втрати Росії

За даними Генштабу ЗСУ станом на ранок, 7 листопада, російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення втратили 277 літаків, а також 260 гелікоптерів. Загальна кількість ліквідованих окупантів складає близько 76460 осіб.

3 листопада заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов повідомив, що Росія втратила в Україні удвічі більше літаків, ніж СРСР за час війни в Афганістані.

"Загалом, за час повномасштабної агресії з боку Росії, захисниками України знищено двічі більше літаків РФ, ніж було втрачено Радянським Союзом за 10 років війни в Афганістані - 278 літаків РФ в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані", - сказав Громов.

Ще в квітні президент України Володимир Зеленський повідомляв, що вже тоді незворотні втрати армії РФ у війні проти нашої держави вийшли на вищий рівень, ніж СРСР мав за 10 років війни в Афганістані.

Тим часом, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що паралельно зі значними втратами особового складу під час бойових дій в Україні російська армія продовжує стикатися з вираженими проблемами постачання важкої військової техніки. Зокрема, Росія у середині жовтня втрачала понад 40 одиниць бронетехніки на день.

В ISW нагадали, що впродовж останнього тижня жовтня Сили оборони України "приземлили" 4 літаки та 9 вертольотів росіян. Через те, що російські пілоти бояться залітати в зону дії української протиповітряної оборони, кількість збитих літальних апаратів противника порівняно невелика.

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