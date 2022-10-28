Аналітики повідомили, що раніше було відомо про один такий загін.

Приватна військова компанія "Вагнера" намагається набирати пілотів для розвитку своїх можливості в повітрі. Найманці стали розміщувати більш складну техніку нарівні з російською армією.

Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни.

Відзначається, що ватажок ПВК Євген Пригожин набирає людей для екіпажів ЗРК "Панцир-С1" та С-300, вертольотів, штурмовиків, а також фахівців з радіоелектронної боротьби.

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"Вагнер" не відома своїми самостійними бойовими літаками, але вона може почати це робити, оскільки російські солдати все більше покладаються на сили приватної військової компанії", - йдеться в повідомленні.

Аналітики вже повідомляли про формування одного авіаційного загону "Вагнера", який керував літаками Су-25. Вони були помічені на сході України у травні 2022 року.

"Придбання "Вагнером" бойових літаків свідчить про те, що ПВК є "прикладом контрактної армії, до чого Міноборони Росії прагнуло всі ці роки", - зазначено у звіті.

ПВК "Вагнер" у війні проти України - що відомо

Російська армія несе величезні втрати, тому для війни проти України почали мобілізувати чоловіків. При цьому не гребують брати навіть ув'язнених.

У вересні в мережі з'явилося відео, на якому Євген Пригожин особисто агітував "зеків" в одній з колоній суворого режиму. При цьому сам ватажок ПВК "Вагнер" заявив, що воювати підуть "або ПВК і зеки, або ваші діти".

Пізніше російські ЗМІ повідомили, що Пригожину вдалося завербувати більше тисячі укладений.

Крім того, 25 жовтня з'явилася інформація, що "вагнерівці" рекрутують ув'язнених, які страждають ВІЛ і гепатит C.

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