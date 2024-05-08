Удар був по території освітнього закладу

Росія сьогодні знову обстріляла Харків, є поранені діти.

Як повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в Telegram, за попередньою інформацією, влучання зафіксоване по відкритій місцевості на території освітньої установи.

"Є дані про двох постраждалих дітей - хлопчики 13 і 15 років", - написав Синєгубов. Пізніше уточнив, що медики надають допомогу ще одній дитині - поранення отримав 12-річний хлопчик.

Відео дня

За його словами, на місці обстрілу працюють профільні служби.

Згодом Синєгубов повідомив в ефірі телемарафону, що російські окупанти вдарили по Салтівському району Харкова, по майданчику поряд зі спортивною школою, де перебували діти. Він зазначив, що тип ворожого боєприпасу наразі встановлюється, будуть проводитися всі необхідні дослідження.

"Троє дітей у вкрай важкому стані, їх доставлені до лікарні", - повідомив керівник Харківської ОВА.

При цьому додав, що лікарі "із вузькопрофільних лікарень міста збираються в одному місці і всі зусилля будуть спрямовані на порятунок життів". За його словами, діти не були на навчанні, а просто перебували на вулиці, на спортивному майданчику.

Також розповів, що після удару також звернулося ще дві дорослі особи.

За його словами, внаслідок ворожого удару є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема, житлових будинків, які поруч.

Російські атаки на Україну

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі ворог запустив по Україні 55 ракет та 21 ударний безпілотник. Силами протиповітряної оборони України було знищено 59 цілей ворога.

За даними Міненерго, окупаційні війська атакували об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Постраждали три ТЕС та один об'єкт "Укренерго" у центральному регіоні.

Вас також можуть зацікавити новини: