У сюжеті ворожого телеканалу на підтвердження показують українського оператора ЗМІ під час виконання своєї роботи.

Росіяни поширюють фейк, що Капітолій у Вашингтоні у січні 2021 року разом із трампістами штурмував українець зі зв'язками в "Азові". Зокрема, російський "первый канал" випустив відповідний сюжет.

"Брехня: до подій січня 2021 року причетні українські націоналісти. На фото "Шаман" із рогами та в хутряній шапці, а поряд - українець Сергій Дубінін, пов'язаний із забороненим в РФ "Азовом". Спецслужби (РФ) вже впізнали й інших українців, які того дня приїхали до Капітолія", - розповіли в Центрі стратегічних комунікацій та інформбезпеки.

При цьому повідомляється, що насправді, Дубінін не був учасником протесту.

Відео дня

"Він - оператор українського телеканалу "Інтер". 6 січня 2021 року чоловік виконував свою роботу у Вашингтоні. Там він і зробив фото з колоритним учасником акції", - пояснюється далі.

Крім цього зазначається, що наразі не знайдено жодної інформації про зв'язок Дубініна з "Азовом".

Росія продовжує поширювати фейки про Україну

Росія крім безпосередніх бойових агресивних дій веде також інформаційну війну проти України та українців з метою дискредитувати. У зв’язку з чим весь час поширює фейки та маніпулює.

Зокрема після біолабораторій, бойових комарів і "брудних" бомб нещодавно агресори взялися розповсюджувати нісенітниці про нібито продаж органів українців.

За інформацією Центру протидії дезінформації, росіяни розповсюджують фейкове оголошення про продаж органів "чистокровних українців" на чорному ринку для європейців. Як зазначається в оголошенні, ціна стартує від 5 тисяч євро, а на певні органи за запитом можлива знижка 50%.

ЦПД проаналізував ресурси, де поширюється подібна інформація, та дійшов висновку, що вони були створені з метою провокацій.

Штурм Капітолію - що відомо

Штурм Капітолію в США - насильницькі протести, що пройшли 6 січня у Вашингтоні, організовані групою прихильників президента США Дональда Трампа, метою яких було змінити результати президентських виборів 2020 року. Учасники протестів захопили будівлю Капітолія США, що призвело до загибелі п'яти людей та змусило членів Конгресу США тимчасово евакуюватися. Однак зрештою це не завадило сертифікації результатів виборів.

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