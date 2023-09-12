Росіяни переконують, що головний український розвідник отримав ще один паспорт.

Російська пропаганда не втомлюється генерувати абсолютно дивні фейки про очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Після того, як росіяни запевняли, що головний розвідник України нібито "загинув", тепер вони впевнені, що він отримав британський паспорт.

Під час однієї з пропагандистських програм йшлося про те, що нібито паспорт Буданову привіз особисто екс-прем'єр Великої Британії Борис Джонсон.

"Українські джерела повідомляють, що Борис Джонсон привіз Буданову паспорт громадянина Британії. Як повідомляють українські ЗМІ (які саме, пропагандист не уточнив - УНІАН), Джонсон особисто вручив голові української розвідки той самий бажаний британський паспорт", - заявив пропагандист.

За божевільною версією пропагандистів, британське громадянство нібито отримали дружина, батьки та двоє близьких родичів Буданова. Втім, жодні українські ЗМІ такої маячні не повідомляли.

Фейки про Буданова

Російські пропагандисти запустили фейк про те, що очільник української розвідки нібито перебуває у німецькій клініці після "поранення". За їхніми словами, він "у комі".

18 червня німецьке видання Stern, яке рашисти називали першоджерелом інформації про поранення Буданова, спростувало цей російський фейк.

19 червня Буданов з усмішкою на обличчі прокоментував виданню Kyiv Post заяви пропагандистських ЗМІ РФ про його смерть. Він пожартував, що в Україні формується "загін безсмертних", які будуть переслідувати росіян у страшних снах.

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