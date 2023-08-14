Насамперед зловмисниці масово "розганяли" дезінформацію про хід бойових дій на фронті та намагалися дискредитувати Сили оборони.

Служба безпеки України затримала у Києві двох поплічниць Росії, які працювали на росіянина Олександра Зеніна – головного редактора прокремлівського порталу "Вся Тверь".

Як повідомляє СБУ, за його вказівками зрадниці щодня поширювали в українському сегменті популярних соцмереж і Телеграм-каналів до 70 фейкових повідомлень про війну в Україні.

Насамперед зловмисниці масово "розганяли" дезінформацію про хід бойових дій на фронті та намагалися дискредитувати Сили оборони.

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Для цього створили і самостійно адміністрували мережу проросійських Телеграм-каналів та спільнот у фейсбуці, яка охоплювала аудиторію у понад 10 тис. користувачів. Матеріали для деструктивного контенту вони отримували у вигляді електронних "методичок".

За успішно виконані завдання російський пропагандист надсилав своїм підопічним до 10 тис. у гривневому еквіваленті.

За наявними даними, Зенін координував свої дії з російськими спецслужбами і через публікації фігуранток намагався поширювати панічні настрої в українському суспільстві.

За даними слідства, колаборантками виявились дві безробітні мешканки Києва, які шукали роботу копірайтера на фріланс-біржах. Таким чином вони потрапили у поле зору Зеніна, який за щомісячні "гонорари" залучив їх до співпраці у війні проти України.

Під час обшуків за місцями проживання зловмисниць вилучено комп’ютерну техніку, яку вони використовували для адміністрування ворожих інтернет-ресурсів.Також виявлено електронний поштовий архів із доказами листування з російським пропагандистом.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігуранткам про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисницям загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Затримання зрадників в Україні - деталі

В Одесі затримали місцеву жительку, яка за винагороду від окупантів коригувала удари по місту. Протягом червня вона неодноразово надсилала співробітнику російських розвідувальних органів через месенджер Telegram географічні координати перебування військовослужбовців ЗСУ в Одесі та Миколаєві.

Контррозвідка Служби безпеки викрила на Житомирщині агентку головного управління генштабу ЗС РФ, яка збирала розвіддані про місця дислокації військових баз з ремонту важкого озброєння ЗСУ, у тому числі іноземного виробництва.

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