Російський флагман Чорноморського флоту не пережив ранок 5 березня.

Головне управління розвідки України показало унікальні кадри спецоперації щодо знищення російського флагмана Чорноморського флоту корабля "Сергій Котов".

Як відомо, ця одиниця флоту РФ не пережила ранок 5 березня. Бійці ГУР у співпраці з Військово-морськими силами ЗСУ знищили "Котова" морськими дронами.

Як саме атакували новітній корабель окупантів вартістю у понад 60 млн доларів, дивись нижче:

Атака на російський корабель "Сергій Котов"

Сьогодні речник ГУР Сергій Юсов офіційно підтвердив: патрульний корабель РФ "Сергій Котов" знищено. Раніше Росія використовувала цю одиницю Чорноморського флоту для атак по острову Зміїний, уточнив Юсов.

Він не виключив, що разом с "Котовим" постраждала суттєва кількість військових РФ. "Стосовно екіпажу, ситуація з'ясовується, є загиблі та поранені", - сказав він.

За даними речника ГУР, на найближчий ділянці суходолу біля вод, де вразили корабель, бачили понад 10 карет швидкої допомоги.

Раніше офіційну заяву з приводу дій розвідки зробив очільник відомства Кирило Буданов. Він уточнив, що спецоперацію проти "Сергія Котова" провела відома група розвідників "Group 13". Судно знищили морськими дронами.

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