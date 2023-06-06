Унаслідок витоку аміаку минулося без постраждалих.

Внаслідок розгерметизації аміакопроводу через вчорашній обстріл російськими військами Куп’янського району стався витік технічного аміаку безпосередньо на ділянці 2,2 кілометри, проте постраждалих немає, а доза аміаку у повітрі не перевищує норму.

Про це у вівторок, 6 червня, в ефірі інформаційного телемарафону повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, додавши, що на пошкодженій ділянці трубопроводу зберігалося 134 тонни технічного аміаку.

"Наразі, що у населеному пункті Масютівка, що в інших, зокрема у Куп’янську, доза аміаку у повітрі не перевищує норму. Якщо брати Куп’янськ, там взагалі нульові показники. Якщо брати Масютівку, то там 7 міліграм на метр кубічний, що у межах норми. Внаслідок цієї надзвичайної ситуації постраждалих немає. Враховуючи розу вітрів і той стан справ, який є наразі, загрози життю і здоров’ю місцевого населення на деокупованій території немає", - сказав чиновник.

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Він додав, що вентилі з нашої сторони аміакопроводу перекриті всі, тому якщо не буде повторних обстрілів, то і витоків речовини також не буде. Проте трубопровід знаходиться на лінії зіткнення, тому варто очікувати на будь-які неадекватні дії з боку ворога.

Пошкодження аміакопроводу в Харківській області - що відомо

Росіяни вже не раз обстрілювали Харківську область, є багато руйнувань, жертв та постраждалих.

Увечері 5 червня російські окупанти обстріляли Куп’янський район Харківської області, влучивши у трубопровід з аміаком. Унаслідок ворожих ударів сталася розгерметизація аміакопроводу. Ділянка із пошкодженою станцією складала приблизно 12 кілометрів, де залишався технічний аміак в об’ємі 700 тонн.

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