Остаточних даних наразі немає.

Пошкодження трубопроводу з аміаком внаслідок російського удару сталося неподалік села Масютівка Куп'янського району Харківської області.

Про це повідомив директор Департаменту цивільного захисту Харківської області Іван Сокол у коментарі Суспільному. За його словами, об'єми цього витоку ще встановлюють фахівці, однак мова може йти про витік до 134 тонн речовини. "Хмару може рознести на відстань до 2,5 кілометрів", - додав він.

Сокол додав, що Масютівка розташована на лінії зіткнення, напрямок вітру в той момент був у бік тимчасово окупованих Росією територій. "Станом на 22:30 загрози для населених пунктів, підконтрольних Україні, немає", - зазначив директор департаменту.

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Витік аміаку на Харківщині: що відомо

У понеділок, 5 червня, у Харківській обласній військовій адміністрації повідомили про обстріл Куп'янського району, внаслідок якого сталася розгерметизація трубопроводу з аміаком.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про початок роботи штабу з ліквідації наслідків удару.

Згодом він повідомив, що фахівці здійснили заміри у Куп'янську, аміаку у повітрі не виявили. Також рівень забруднення повітря перевіряли у ряді населених пунктів.

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