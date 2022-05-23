Підрозділи противника встановлюють блокпости та фортифікаційні споруди на під’їзних шляхах до шести населених пунктів.

На Слобожанському напрямку окупанти посилюють поліцейсько-адміністративний режим.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Слобожанському напрямку ворог, силами підрозділів 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу та балтійського флоту, веде бойові дії з метою утримання зайнятих раніше рубежів на Харківському напрямку. Посилюючи поліцейсько-адміністративний режим, підрозділи противника встановлюють блокпости та фортифікаційні споруди на під’їзних шляхах та безпосередньо поряд з населеними пунктами Великий Бурлук, Капітолівка, Михайлівка, Левківка, Забавне та Куп’янськ", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках спостерігається зниження інтенсивності ведення бойових дій. Ворог намагається закріпитись на досягнутих рубежах.

Також російські окупанти намагаються створити умови для наступу на Слов'янському напрямку. Вони обстрілювали населені пункти на лінії зіткнення і безуспішно вели розвідку боєм.

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