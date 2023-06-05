Розпочато дискусії щодо коаліції Patriot і Велика Британія є частиною цих дискусій.

Україна потребує швидкого й суттєвого посилення систем протиповітряної оборони.

Як повідомляє сайт глави держави, про це президент України Володимир Зеленський говорив під час зустрічі із державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності націй і розвитку (міністром закордонних справ) Великої Британії Джеймсом Клеверлі, який перебуває в Києві.

"Важливо, що ми розпочали дискусії щодо коаліції Patriot. І Велика Британія є частиною цих дискусій", – зазначив він.

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Зеленський повідомив, що за останні тижні мав переговори з прем’єр-міністром Великої Британії, "був прямий діалог і були досягнуті дуже важливі домовленості". Зеленський наголосив на важливості ухвалених Великою Британією рішень про передачу Україні ракет "Storm Shadow" та підготовку українських пілотів.

Президент додав, що від Вільнюського саміту НАТО для України важливо отримати чіткий сигнал про перспективи членства в Альянсі, адже "це мотиваційний чинник для нашої армії".

ППО для України

Як повідомляв УНІАН, 2 червня президент України Володимир Зеленський зазначив, що на засіданні Ставки верховного Головнокомандувача обговорили й усі деталі стосовно нашої ППО - її подальшого розвитку, постачання та виробництва в Україні необхідних ракет. Розповів про роботу над створенням коаліції Patriot та коаліцією сучасних винищувачів

Росія посилила ракетний терор України. Тільки над Києвом у травні збили загалом 85 ракет різного типу. Протягом травня 2023 року Росія запустила по Україні понад 300 іранських дронів-камікадзе серії "Shahed".

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