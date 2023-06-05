Зокрема, над Києвом за місяць збили загалом 85 ракет різного типу.

У Київській міській військовій адміністрації розкрили, скільки російських ракет і БПЛА сили ППО знищили над столицею у травні 2023 року.

"Ніколи за історію нашої планети... Жодне місто, жодної країни... не зазнавало таких потужних повітряних атак численними гіперзвуковими аеробалістичними, балістичними, крилатими ракетами та сучасними військовими БпЛА. Стільки, скільки Київ за травень. Київ витримав. Ми витримали", - написали у КМВА.

За підрахунками адміністрації, у травні лише над Києвом було знищено:

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сім аеробалістичних ракет Кинджал;

13 балістичних ракет Іскандер;

65 крилатих ракет Х-101, Х-555 і Калібр;

169 безпілотників.

Атаки по Україні

Протягом травня 2023 року Росія запустила по Україні понад 300 іранських дронів-камікадзе серії "Shahed". Це найінтенсивніше використання цієї системи озброєння на сьогоднішній день.

Офіцер резерву ЗСУ, військовий експерт Андрій Крамаров заявив, що весь останній місяць зусилля Росії спрямовані насамперед на те, щоб зірвати контрнаступ ВСУ. При цьому у росіян є ідея фікс: створити картинку зруйнованого Києва.

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