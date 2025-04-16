Посадовець особисто не постраждав, але відомо про поранення одного херсонця, якого було госпіталізовано.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко потрапив під російський артилерійський обстріл під час запису звернення до громадян. Про це свідчить відео, оприлюднене ним у Telegram.

"Після влучання КАБів у Центральному районі Херсона потрапив під обстріл російських терористів. Врятувала наша херсонська земля", - зазначив Мрочко.

Водночас, начальник Херсонської ОВА особисто не постраждав.

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Він наголосив, що загарбницька армія РФ не дає поки повноцінно розпочати ліквідацію наслідків обстрілу керованими авіаційними бомбами.

Окремо Мрочко повідомив, що до лікарні доставлено 61-річного чоловіка, який отримав вибухову травму та уламкове поранення ноги внаслідок ранкового артобстрілу Центрального району.

"Під час російської атаки він був у квартирі. Медики надають необхідну допомогу постраждалому", - додав Мрочко.

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники регулярно обстрілюють Херсон. Це призводить до руйнувань і жертв серед мирного населення.

13 квітня росіяни вдарили по житловій забудові Херсона, внаслідок чого загинула 62-річна херсонка, 47-річний чоловік дістав поранення.

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