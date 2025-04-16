Також росіяни розкидають з шахедів гранати з відтермінованою детонацією.

На Донеччині зафіксовано нову підступну вигадку росіян - російські окупанти цього разу вони оснастили декілька своїх дронів-камікадзе капсулами з концентрованим газом-іритантом. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram.

Він зазначив, що ці дрони були збиті бійцями Сил оборони України і не потрапили до місць масового скупчення людей.

"Однак ми чітко розуміємо, що росіяни не припинять використовувати хімічну зброю. Тому закликаю всіх українців, і насамперед жителів Донеччини, бути обережними із невідомими предметами на вулиці і не підходити до уламків шахедів, навіть якщо дрон майже цілий", - зазначає він.

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Філашкін повідомив, що росіяни також розкидати з "шахедів" гранати з відтермінованою детонацією. За його словами, будь-який підозрілий предмет, особливо поблизу лінії фронту, може бути небезпечним, тому його не можна брати в руки і навіть не підходити до нього. При цьому додав, що в таких випадках треба викликати поліцію та рятувальників.

Застовуання росіянами отруйних речовин на війні

Як повідомляв УНІАН, у Центрі протидії дезінформації РНБО зазначали, що російська армія для ударів по Україні почала застосовувати дрони-камікадзе типу "шахед", споряджені отруйними речовинами. В одному з БпЛА виявлена капсула з іритантом ("CS") - високотоксичною концентрованою бойовою речовиною подразнювальної дії.

CS вважають засобом нелетальної дії, але відомі інциденти, під час яких траплялись смертельні випадки. Він здатний щвидко викликати в організмі людини подразнення органів чуття або фізичні розлади, які зникають через короткий відрізок часу після закінчення дїї.

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