Відомо про одного постраждалого внаслідок ворожої дронової атаки по Одесі.

Російські війська завдали ударів дронами-камікадзе "шахед" по Харкову та Великому Бурлуку Харківської області. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. На цю хвилину поранених та загиблих немає.

За його словами, у Харкові зафіксували влучання у Немишлянському районі. У Великому Бурлуці росіяни поцілили по кафе.

У ніч на суботу, 10 лютого, російські окупанти атакують Харків дронами-камікадзе. Під ударом перебуває цивільна інфраструктура. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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Як повідомили українські військові, ввечері ворог розпочав дронову атаку Одещини. Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, попросив жителів Одеси та Одеського району перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Згодом він наголосив, що вже відомо про одного постраждалого внаслідок атаки по Одесі. Йдеться, що 44-річний чоловік отримав осколкове поранення передпліччя.

"Нині він отримує всю необхідну медичну допомогу в лікарні", - повідомив Кіпер.

Раніше у Силах оборони півдня наголошували, що БпЛА рухаються Одещиною у напрямку Одеси. Йшлося також, що дрони з Чорного моря заходить у Миколаївську область, на Білгород-Дністровський район Одеської області тощо.

У різних районах Одеси люди чули вибухи.

Російські атаки на українські міста - деталі

Вдень, 9 лютого, російські окупанти скинули 7 керованих авіабомб на Сумщину, в результаті чого є загиблі та поранені люди.

"Сьогодні російські терористи вкотре здійснили злочин проти мирного населення Сумщини. О 13 годині 45 хвилин ворожі літаки скинули 7 керованих авіаційних бомб у Сумському районі. Внаслідок влучання зруйновані житлові будинки, майстерня однієї з агрофірм. За попередньою інформацією, 3 людини загинули, 4 поранено", - йдеться у повідомленні Сумської ОВА.

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