Лідер "Грузинського Легіону" Мамука Мамулашвілі вважає , що Росію потрібно визнати країною-терористкою.

Бійці "Грузинського легіону", які воюють на боці України проти РФ, вважають боротьбу України своєю та мають з нами спільну мету.

Очільник "Грузинського Легіону" Мамука Мамулашвілі розповів, що його люди – не найманці, бо перебувають тут уже вісім років і довгий час у них не було зарплати, пише видання Sky News.

"Деякі солдати зараз на контракті, як українські солдати, та їх небагато. Справа не в зарплаті, а в ідеї бути вільним. Цивілізовані люди це зрозуміють", – стверждує воїн.

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Мамулашвілі також наголосив, що Росію потрібно визнати країною-терористкою.

"Коли одна людина прив'язує до себе бомбу в торговому центрі, її називають терористом. Але коли вся країна цілими днями вбиває мирних жителів, чому ми не можемо назвати їх терористами? Росія – терористична держава, вона вбиває мирних жителів у центрі Європи, і ми повинні мати достатньо сміливості, щоб сказати це", – заявив він.

Інший боєць "Легіону" по імені Гіоргі переконаний, що "це одна й та ж боротьба для нас, ворог один і той же в Грузії та в Україні".

"Людині вбивати нелегко, але росіяни – не люди", – сказав грузинський доброволець.

"Грузинський Легіон" у війні проти Росії: що відомо

"Грузинський легіон" - один із іноземних добровольчих військ, як стали на захист України у війні з Російською Федерацією. Наразі його головне завдання - знищенням командних центрів і російської логістики.

До Грузинського національного легіону входять не тільки грузини. Також серед добровольців є багато британців, американців. Загалом у Легіоні є представники 32 країн.

Грузинський легіон ЗСУ знищив ворожу бронетехніку з відстані 5 км.