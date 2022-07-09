"Кадирівці" зрадили свою країну, вони зрадили Кавказ та свій народ, вважає Мамулашвілі.

Мамука Мамулашвілі, засновник і командир Грузинського національного легіону, який допомагає Україні захищатися від ворога, розповів про "кадирівців". Вони лише "піаряться" та є зрадниками.

Про це Мамулашвілі розповів "24 каналу".

До Грузинського національного легіону входять не тільки грузини. Також серед добровольців є багато британців, американців. Загалом у Легіоні є представники 32 країн.

"Легіон наразі входить до Сил Спеціальних операцій і стоїть на південному сході України практично на всій лінії фронту. Нас достатньо, щоб ми охоплювали лінію фронту", - розповів Мамулашвілі.

Він зазначив, що між військовими з РФ та мобілізованими до армії окупантів мешканцями самопроголошених псевдореспублік немає ніякої ментальної різниці. Вони нічим не відрізняються за рівнем підготовки.

А "кадирівці", розповів Мамулашвілі, просто "піаряться" на війні. Вони відокремлені від російських військових.

"Щодо кадировців, то вони просто піаряться на цій війні. Вони відсторонені від російських військ. У кадировців свій напрямок – піаритися коштом смертей росіян і навіть коштом своїх. Люди, які зрадили свою країну, здатні абсолютно на все. Це зрадники Кавказу та свого народу", - наголосив Мамулашвілі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що російський генерал-кадирівець "засвітився" в бронежилеті ЗСУ.

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