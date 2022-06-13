Зазначається, що це був один із найдовших пострілів Стугни.

Ворожа техніка продовжує горіти на українській землі. Цього разу в кадр попала філігранна робота українських військовослужбовців Грузинського національного легіону.

Відео знищення ворожої бронетехніки з ПТРК "Стугна-П" опублікували у твіттері легіону.

Додивіться до кінця. Один із найдовших пострілів Стугни – йдеться у повідомленні.

У коментарях користувачі соцмережі зауважили, що ворожа ціль знаходилася на відстані щонайменше 5 км. Керована протитанкова ракета летіла до цілі щонайменше 22 секунди.

Чому "Стугна" так добре знищує техніку росіян

Цей ПТРК ще з перших днів війни демонструє не тільки здатність перетворювати бронетехніку ворога на металолом, але і рятувати життя операторів.

Вітчизняна зброя має вкрай високі характеристики, що дозволяють знищувати з неї будь-який танк противника, не говорячи вже про іншу бронетехніку. Працювати з ним можливо у будь-який час доби, приціл має електронно-оптичний перетворювач, або, на сучасніших версіях – тепловізор.

Сам комплекс, враховуючи його можливості, доволі мобільний, пускова важить близько 40 кг, а ракета – 30 кг. Тобто для його застосування та переміщення достатньо розрахунку з декількох осіб.

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