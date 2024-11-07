ОП про статтю WSJ: Справжні плани Зеленського і Трампа в газетах не анонсуються

В Офісі президента України наголосили, що в газетах публікують багато російських вкидів.

Справжні плани президента України Володимира Зеленського і переможця президентських перегонів в США Дональда Трампа в газетах не анонсуються. Про це радник президента України Дмитро Литвин повідомив журналістам.

"Загалом можна сказати, шо справжні плани президентів навряд чи анонсуються в газетах. А російських вкидів в газетах завжди багато", - повідомив Литвин.

Що передувало

Раніше видання The Wall Street Journal з посиланням на інформацію від обізнаних джерел повідомило, що "мирний план" переможця президентських виборів США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні як один із варіантів може передбачати вимогу відмовитися від вступу до НАТО терміном щонайменше на 20 років. В обмін на це США продовжать постачати Україні зброю для стримування майбутнього російського нападу. Разом з тим, йдеться про замороження лінії фронту без повернення Україні територій, а обидві сторони повинні нібито погодитися на демілітаризовану зону.

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Водночас, WSJ зазначило, що наразі Трамп ще не затвердив конкретного плану, зокрема щодо того, як переконає президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів. Хоча радники запропонували свої ідеї, проте остаточне рішення ухвалюватиме тільки Трамп.

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