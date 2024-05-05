Протігом минулої доби на півдні було більше штурмів, ніж зазвичай.

Російські окупанти активізували штурми на півдні України. Ворог переважно атакує в районі Роботиного Запорізької області, Кринок та острова Нестрига.

Про це повідомив начальник Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону. Водночас він заспокоїв, що ситуація відносно стабільна. Протягом минулої доби було 19 спроб штурмів, що досить багато.

"Зазвичай цей показник трошки нижчій. Ймовірно, окупанти напередодні Великодня вирішили так само здобути чергових "перемог" до свят. Але всі вони були зупинені, ворог з втратами відійшов. Але все-таки, така активність була помітна", - зазначив речник.

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Плетенчук розповів, що сьогодні вранці противник вже здійснив шість спроб штурмів. Здебільшого вороги атакують Херсонський напрямок, зокрема Кринки, де росіяни намагаються безуспішно вибити українських морпіхів. Також сильно тиснуть й на Роботине Запорізької області, де окупанти також докладають зусиль, щоб витіснити підрозділи ЗСУ з позицій.

За словами Плетенчука, кілька спроб штурмів було і в районі острова Нестрига.

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