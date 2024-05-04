Зазначається, що в обід з'явилися кадри ударів по окупантах у посадках східніше села.

Російські окупаційні війська захопили село Архангельське Донецької області.

Про це повідомляє DeepState. Ворог підняв свій прапор у багатоквартирній забудові.

"Ворог окупував Архангельське, піднявши свою ганчірку у багатоквартирній забудові. Крім того, в обід з'явилися кадри ударів по ворогу у посадках східніше села", – йдеться у повідомленні.

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Аналітики DeepState також додали карту місцевості:

Ситуація на фронті

Протягом доби на передовій було зафіксовано 74 бойових зіткнення із противником. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні. Тільки на Авдіївському напрямку українські військові відбили 18 атак.

Крім того, українські воїни збили російський Су-25 в Донецькій області, розповів у вечірньому зведенні президент Володимир Зеленський. Літак знищили захисники зі 110-ї окремої механізованої бригади.

Командир підрозділу Terra у складі Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Микола Волохов каже, що Росія намагається "промацувати" фронт. Українські військові готуються до найгіршого варіанту подій, а саме – спроби росіян повторити масову атаку на різних напрямках фронту.

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