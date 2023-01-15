На місці працюють рятувальні служби.

Російські окупанти сьогодні, 15 січня, вдарили по житловому кварталу Херсона. Внаслідок атаки є двоє поранених.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. На місці працюють рятувальні служби.

"Російські окупанти завдали чергового удару по житловому кварталу Херсона. За попередньою інформацією, дві людини отримали поранення", - заявив він.

Відео дня

Війна в Україні - ситуація в Херсоні

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 15 січня, Янушевич повідомив, що минулої доби російські окупанти 76 разів атакували Херсонську область. Внаслідок обстрілу двох людей було поранено.

Також стало відомо, що в Херсонській області двоє чоловіків загинули через міну, залишену російськими окупантами. Янушевич наголосив, що мінна небезпека на Херсонщині залишається надзвичайно високою.

Також відомо, що російські окупанти продовжують грабувати місцеве населення на тимчасово захопленій території Херсонської області. Вони інвентаризують майно місцевих приватних підприємців з подальшою так званою "націоналізацією".

Вас також можуть зацікавити новини: