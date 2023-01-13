Вночі окупанти обстріляли базу, де припарковані автобуси. Поранено охоронця.

У Херсоні внаслідок обстрілу пошкоджено 16 комунальних автобусів.

"У Херсоні російські загарбники вночі обстріляли базу, де припарковані комунальні автобуси. Через обстріл пошкоджені 16 автобусів, також понівечені легкові автівки, склади та будівля для охорони. За попередньою інформацією, один із охоронців дістав поранення. Також уламки снарядів завдали шкоди електромережі", - повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram.

Янушевич додав, що на місці обстрілу працюють медики, поліція та рятувальники, а бригади енергетиків відновлюють електроживлення.

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Ситуація в Херсоні - що відомо

Російські окупанти протягом 12 січня 49 разів обстріляли територію Херсонської області. Зокрема, Херсон росіяни обстріляли сім разів – ворожі снаряди влучили у приватні та багатоквартирні будинки. Ворог атакував мирні населені пункти області з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, також зафіксовано ракетний удар.

Минулої доби через російські обстріли Херсонщини загинула одна людина, ще двоє поранені.

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