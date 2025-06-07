В цьому районі окупантам вдалося вийти на 20-кілометрову відстань до Сум, тож з часом можна очікувати удари FPV-дронами по місту.

Кіндратівка та Олексіївка Сумської області перейшли в червону зону - ворог зайняв ці населені пункти повністю, накопичує там піхоту і продовжує спроби рухатися вглиб.

Як повідомили аналітики проєкту DeepState, далі у росіян на шляху селище Хотінь, яке вони взяли за ціль окупувати і закріпитися, а також спроби залізти в Малу Корчаківку.

"В цьому районі окупантам вдалося вийти на 20-кілометрову відстань до Сум, тож з часом можна очікувати удари FPV-дронами по місту, коли підтягнуться відповідні екіпажі і не буде полювання на них з нашого боку", - прогнозують аналітики.

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Крім того, важкою є ситуація по відтинку Новомиколаївка-Варачине-Яблунівка-Юнаківка. Та росіяни підібралисяя впритул до цих населених пунктів і пробують їх окупувати повністю та закріпитися.

У проєкті зазначили, що окупанти б'ють навколо Яблунівки, а також пробують залазити в Юнаківку, але там навіть немає де сховатися, бо вони там все зруйнували.

"Окремо варто звернути увагу на район Локні, де противник намагається лізти східніше від села і залазити в ліси в напрямку Садків. Якщо піхота противника туди залізе, вибити її буде вкрай важко", - констатували аналітики.

Вони додали, що для цього противник зосередив значні сили в даному районі після витіснення ЗСУ з Курщини.

"Вогневою підтримкою слугують різноманітні дрони, але варто звернути увагу, що як на Сумщині, так і на інших багатьох ділянках противник майже не застосовує техніку, а ставить свої зусилля на піхоту (часто на мотоциклах) і на дрони, які вибивають логістику та позиції", - розповіли про ситуацію аналітики

Ситуація на Сумщині

Військовий аналітик, майор запасу Олексій Гетьман раніше прогнозував, що на Сумщині швидкість просування ворога зменшуватиметься. Він підкреслив, що на півночі Сумської області буде наступ, українському командуванню було відомо ще восени 2024 року.

А представник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що на прикордонні Сумщини російські окупанти розширюють зону заходу піхоти на територію України.

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