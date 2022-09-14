Також під ворожий обстріл потрапили Мирноград та Краматорськ.

Росіяни вели вогонь у всіх районах Донецької області, де проходить лінія фронту. Зокрема, завдали масованого артобстрілу по Авдіївці.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"В Авдіївці знову масований артобстріл під ранок - влучили у стару та центральну частини міста. Інформацію щодо постраждалих та пошкоджень встановлюємо", - повідомив він.

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За даними Кириленка, в Очеретинській громаді снарядами пошкоджено щонайменше 3 житлові будинки, крамницю, адмінбудівлю та сільгосппідприємство у Новоселівці Першій. У Мирнограді під обстріл потрапила одна зі шкіл.

У Волноваському районі під обстріл потрапила Пречистівка - одна людина поранена, пошкоджено будинок.

Також росіяни завдали ударів по Краматорську та Миколаївці - пошкодили три будинки та спортивний комплекс. На щастя, обійшлося без жертв.

За даними Кириленка, зранку відбувся обстріл Торецька - також без постраждалих.

Як повідомляв УНІАН, вночі 14 вересня окупанти здійснили масований обстріл Миколаєва, пошкоджень зазнали зокрема й житлові будинки.

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