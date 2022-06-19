Резніченко зазначив, що цей ворожий "приліт" забрав життя двох людей.

У Дніпропетровській області у лікарні помер один з поранених внаслідок ракетного удару окупантів по нафтобазі у Новомосковському районі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"У лікарні помер один з постраждалих через ракетну атаку по нафтобазі у Новомосковському районі. Лікарі зробили все. Але врятувати не вдалося", - написав він.

Резніченко зазначив, що цей ворожий "приліт" забрав життя двох людей.

"Будьте прокляті всі, хто посилає на нас ракети. Помстимося за кожного загиблого…", - написав голова ОВА.

Як повідомляв УНІАН, учора увечері російські окупанти обстріляли Дніпропетровщину. Зокрема, ворожі ракети у Новомосковському районі зруйнували нафтобазу. Там почалася масштабна пожежа. Тоді ж повідомлялося про трьох людей, які отримали опіки.

Пізніше того ж вечора стало відомо, що у Новомосковському районі число постраждалих від ракетного удару по нафтобазі зросло до 11 людей, один з постраждалих - у важкому стані.

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