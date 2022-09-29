У Вовчанську Харківської області правоохоронці виявили ще одну катівню окупантів.

Про це повідомляється на сайті Національної поліції України.

Так, на території одного з підприємств росіяни влаштували в’язницю та катівню для місцевих мешканців, які відмовлялися співпрацювати з окупантами.

Відео дня

За свідченнями очевидців, в одній камері площею приблизно на 12 кв.м окупанти утримували від 20 до 40 людей.

У приміщенні також виявлено інструменти для катувань, зашморги, хомути тощо.

"Встановлено, що в цьому місці окупанти нещадно били незаконно ув’язнених, катували електричним струмом, виривали нігті та ламали пальці. На стінах катівні із нелюдськими умовами утримання зафіксовано дати перебування людей. Більше того – хтось із в’язнів викарбував в одній із камер молитву", - йдеться у повідомленні Нацполіції.

Зараз на місці працюють поліцейські разом із прокуратурою, збираючи докази злочинів російських військових.

Зокрема, вони встановлюють потерпілих, яких утримували в приміщенні цієї катівні-в’язниці.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Катівні на Харківщині

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Харківська область майже повністю звільнена від російських загарбників.

В окупації понад п’ять місяців жили близько 150 тисяч українців.

16 вересня повідомлялося, що на деокупованих територіях Харківської області виявлено 10 катівень, зокрема 2 катівні в Балаклії та 6 в Ізюмі.

Пізніше з'явилася інформація про виявлення катівень у Козачій Лопані, Куп’янську та в селі Липці.

Вас також можуть зацікавити новини: