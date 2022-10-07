За минулу добу Збройні сили України звільнили село Глушківка у Харківській області та село Греківка в Луганській області.

Російські окупаційні війська стягують інженерну техніку до Кремінної та Сватового, щоб підготуватись до оборони.

Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телеканалу "Еспресо".

"За минулу добу Збройні сили України звільнили село Глушківка у Харківській області та село Греківка в Луганській області. Зараз контрнаступальна операція на Сході України продовжується. Противник дуже посилено готує Кремінну та Сватове до оборони. Вони стягують туди цивільну та військову інженерну техніку", - розповів він.

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За словами Череватого, українська артилерія заважає окупантам готуватись до оборони.

"Наша артилерія не дає окупантам спокою. Ми намагаємось всіма засобами завадити їм проводити роботи з підготовки Сватового та Кремінної до оборони. Артилеристи ЗСУ не дають окупантам підготуватись до ефективної оборони", - наголосив речник.

Контрнаступ України

Збройні сили Україні наприкінця серпня пішли в контрнаступ. У середині вересня президент Володимир Зеленський заявивв, що майже вся Харківщина звільнена від загарбників.

2 жовтня глава держави повідомив, що від загарбників зачищено місто Лиман Донецької області.

5 жовтня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай поділився, що Сили оборони пішла вперед в Луганській області і вже звільнилаи від окупантів шість населених пунктів.

ЗСУ також просувалися вперед на півдні. На Херсонщині наші війська з 1 жовтня звільнили 29 населених пунктів.

Дещо раніше Гайдай заявив, що Луганська область - найскладніша область України в плані деокупації.

"...тут працює кілька факторів одразу - один з них... - це те, що ось ті, хто втік з Лиману і з Харкова, вони все-таки побігли всі в Луганську область. Тому концентрація військових максимальна...", - зазначив чиновник.

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