Росіяни спочатку обіцяли евакуювати поранених українських бійців, надати медичну допомогу для подальшого обміну.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець закликає установи Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста зафіксувати факт скоєння російськими загарбниками воєнного злочину та з'ясувати обставини розстрілу українських військовополонених.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram. Омбудсмен зазначив, що вихід з Авдіївки захисників України відбувався в умовах безперервного бомбардування ворожої армії. Зокрема, здійснювались обстріли евакуаційних шляхів та автомобілів. Деяких важкопоранених і загиблих військовослужбовців вдалось евакуювати. Водночас через масштабний наступ окупантів не залишалось шансів для повторних спроб евакуації.

"Через повне оточення опорного пункту "Зеніт", командування ухвалило рішення зв’язатися з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з ворожою стороною", - повідомив Лубінець.

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За його словами, відбувався діалог щодо надання допомоги українським важкопораненим беззбройним військовим, відповідно до міжнародних законів та правил ведення, які захищають військовополонених.

"Окупанти повідомили координаторів цього процесу, що погоджуються провести евакуацію поранених українських захисників і надати їм допомогу, а надалі — обміняти. Наші військовослужбовці отримали наказ зберегти свої життя", - відзначив Лубінець.

При цьому, що трапилося після цих домовленостей, можна побачити на оприлюдненому ворогом відео із захопленої позиції "Зеніт".

Зокрема, родини захисників розпізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника - загиблими. З ними були також Олександр Зінчук та Микола Савосік, яких розстріляли російські солдати. Щодо шостого бійця інформація поки не підтверджена.

"Я, як Омбудсмен України, терміново надіслав листи до МКЧХ і ООН для фіксації цього воєнного злочину та з’ясування всіх обставин. Зауважу, що це не вперше, коли Росія грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, страчуючи військовополонених", - наголосив Лубінець.

Він закликав весь цивілізований світ об’єднатися і посилити тиск на країну-терориста, бо для Росії не існує законів і домовленостей. Лубінець заявив, що росіяни сприймають лише силу.

Страта українських військовополонених росіянами

Як повідомляв УНІАН, під час виведення українських військових з опорного пункту "Зеніт" в Авдіївці вийти вдалося не всім. Ворог погодився евакуювати кількох тяжкопоранених захисників, щоб у подальшому їх обміняти, але натомість – розстріляв.

Українські правоохоронці розпочали розслідування за двома окремими фактами розстрілу росіянами українських військовополонених в Авдіївці та поблизу села Веселе на Донеччині.

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