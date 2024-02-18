Шестеро українських бійців мали евакуюватися з позиції "Зеніт", але потрапили в полон і були страчені загарбниками.

Українські правоохоронці розпочали розслідування за двома окремими фактами розстрілу росіянами українських військовополонених - в Авдіївці та поблизу села Веселе на Донеччині. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Обидва епізоди, за якими відкрито кримінальні справи, раніше вже стали відомі громадськості із повідомлень ЗМІ та із соцмереж. Перший епізод стосується розстрілу 6 полонених ЗСУ на одній з позицій у місті Авдіївка кілька днів тому. "Захисники були важкопоранені та чекали на евакуацію", – наголошують в прокуратурі.

Другий епізод стався поблизу села Веселе Бахмутського району. Камера дрона зафіксувала, як 18 лютого під час штурму українських позицій російський солдат розстріляв впритул спочатку одного військовополоненого, а потім другого. "Не бажаючи залишати полонених живими, окупант умисно добиває їх з автоматичної зброї", – повідомляє прокуратура.

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Зазначається, що досудове розслідування ведеться за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством – ч. 2 ст. 438 КК України. Передбачене статтею покрання - від 10 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

Спікер оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій у коментарі LIGA.net зазначив, що Збройні сили зі свого боку теж проводять перевірку обставин, за яких загинули бійці, що мали вийти з позиції "Зеніт".

Битва за Авдіївку: останні новини

Як писав УНІАН, захопивши Авдіївку, росіяни отримали в своє розпорядження геть зруйноване місто. В ньому не залишилося жодного вцілілого будинку. Із довоєнного населення у 30 тисяч осіб на початок лютого залишалося менше тисячі цивільних мешканців.

Також ми розповідали, що захоплення Авдіївки далося росіянам дуже дорогою ціною – як у живій силі, так і в техніці. Але з цієї битви можно зробити кілька важливих висновків і для української армії. Як пише CNN, вже зрозуміло, що самих лише F-16 Україні буде замало.

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