Ворог зазнає чималих втрат, проте рятувати поранених нікому.

До багатопрофільної лікарні у Ювілейному, у тимчасово окупованій Луганській області, доправлено близько 300 поранених найманців "Вагнера". Проте лікувати їх ніхто не хоче.

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляє у новому зведенні, що лікарі відмовляються надавати допомогу "вагнерівцям", бо ті є носіями багатьох хвороб. Зокрема, у окупантів сифіліс, туберкульоз, ВІЛ.

"Противник продовжує зазнавати значних втрат. Так, в 15 міську багатопрофільну лікарню Ювілейного Луганської області доправлено до 300 найманців так званого пвк "вагнер". Через те, що більшість з них є носіями таких захворювань як ВІЛ/СНІД, сифіліс, туберкульоз та пневмонія, лікарі відмовляються надавати їм медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

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