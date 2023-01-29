Захисники України відбили атаки росіян, зокрема, біля Бахмута та Вугледара.

Українські військові потужно вдарили по окупантах. У Генштабі ЗСУ розповіли про нові успіхи наших воїнів.

"Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 4 удари по районах зосередження окупантів, а наші ракетники і артилеристи уразили 2 пункти управління, 2 позиції ППО противника, 6 районів зосередження живої сили, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби", - йдеться у зведенні.

Окрім цього, підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Діброва і Білогорівка Луганської області, а також Ямполівка, Верхньокам’янське, Роздолівка, Сіль, Благодатне, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Новомихайлівка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Вугледар на Донеччині.

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