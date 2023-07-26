Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень.

Українські воїни відбили ворожі атаки на Бахмутському, Куп’янському, Лиманському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень. В Генштабі зазначають, що на Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах північніше Хромового, східніше Дружби та північніше Кліщіївки.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії південніше Новоселівського Луганської області.

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На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви Луганської області.

В Генштабі зазначають, що на Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі міста Авдіївка.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка.

В повідомленні сказано, що на Шахтарському напрямку противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського Донецької області.

За даними Генштабу, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження.

Російські окупанти обстріляли з різних видів зброї ряд населених пунктів України.

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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що бої на Авдіївському напрямку не менш інтенсивні, ніж на Бахмутському напрямку. Вона зазначила, що Авдіївка для ворога стала фортецею. За словами Маляр, російські окупанти наполегливо намагаються оточити Авдіївку, бо в місто бояться заходити, аби не зав‘язнути у міських боях.

Вона заявила про просування Сил оборони України на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а також успіх на південному фланзі довкола міста Бахмут.

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