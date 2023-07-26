За словами Маляр, російські окупанти наполегливо намагаються оточити Авдіївку.

Бої на Авдіївському напрямку не менш інтенсивні, ніж на Бахмутському напрямку.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. "Ви щодня чуєте у новинах фразу - "на Авдіівському напрямку тривають бої". І Авдіївка для ворога теж фортеця, ще й яка", - зазначила вона.

За словами Маляр, російські окупанти наполегливо намагаються оточити Авдіївку. "В саме місто вони бояться заходити, аби не зав‘язнути у міських боях з нашими оборонцями", - пояснила ситуацію Маляр.

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Вона додала, що російська армія щодня пробує обійти Авдіївку, але несе дуже серйозні втрати.

"Воює там так героїчно 110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка на чолі з комбригом Миколою Чумаком", - повідомила заступниця міністра оборони.

Ситуація в Авдіївці

Це місто щодня страждає від потужнх обстрілів, а лінія фронту проходить біля міста у безпосередній близкості. У місті майже не залишилось людей. 18 липня розвідники ЗСУ показали розростання "полів смерті" на Авдіївському напрямку - ділянку фронту, засіяну ліквідованими окупантами.

"Земля навколо Авдіївки з кожним разом все більше і більше стає перенасиченною від кацапського перегною", - констатували бійці 110 механізованої бригади, яка показує надзвичайну точність у боях за українські землі.

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