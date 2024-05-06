Здатність України звільнити свою територію і провести контрнаступальні операції, залежить від низки неухвалених рішень на Заході.

У США заявили про підтримку нових контрнаступів ЗСУ у 2025 році, але для цього потрібно якомога швидше перехопити загальновійськову ініціативу на фронті. Поточний пакет допомоги ж має зупинити просування росіян та підтримувати стабільну лінію фронту у 2024 році.

"ISW продовжує оцінювати, що знадобиться ще кілька додаткових тижнів, щоб західна зброя та боєприпаси прибули до передових українських підрозділів та почали давати відчутний вплив на полі бою. Прибуття військової допомоги США в Україну, ймовірно, дозволить українським військам стабілізувати лінію фронту і перехопити ініціативу", - зазначили в Інституті вивчення війни.

Аналітики нагадали публікацію видання Financial Times у січні цього року. Тоді писали, що у США виступають за консервативну активну оборону у 2024 році з підготовкою до наступу у 2025 році.

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"ISW раніше детально доводив, що українська "активна оборона" в 2025 році більш ніж на рік передасть російським військам ініціативу на всьому театрі бойових дій. Це дозволить ворожому командуванню формувати бажані умови, визначаючи час, місце та інтенсивність атак армії РФ. Таким чином, росіяни зможуть контролювати ресурси, які українські війська витрачатимуть впродовж настільки тривалого періоду", - попередили експерти.

Один із російських військових блогерів зазначив, що росіяни можуть просто завдавати авіаударів планерними бомбами по позиціях ЗСУ до кінця 2024 року, якщо наші захисники не почнуть контрнаступальну операцію, яка потіснить російські сили цього року.

В ISW переконані, що тактично суттєве просування окупантів на північний захід від Авдіївки і потенційна загроза російської наступальної операції в Харківській області, безпосередньо пов'язані зі здатністю військ РФ завдавати невибіркові удари планерними бомбами вздовж лінії фронту, обмеженими й ослабленими українськими оборонними операціями, а також контролем військ Кремля над ініціативою на всьому театрі бойових дій.

Водночас аналітики визначили ключові завдання, які ЗСУ мають реалізувати до перехоплення ініціативи та нового наступу:

отримати й інтегрувати до передових підрозділів американську військову допомогу;

стабілізувати лінію фронту;

захиститися від прогнозованих літніх російських наступальних операцій;

запобігти оперативно суттєвому просуванню РФ;

вирішити поточні проблеми з людськими ресурсами.

"Здатність України звільнити свою територію і провести контрнаступальні операції, залежить від низки неухвалених рішень на Заході, в Росії та Україні, а будь-які зовнішні спроби нав'язати часові рамки для українських контрнаступальних операцій, ігнорують реальну ситуацію на полі бою", - наголошують у ISW.

Новий наступ ЗСУ

У лютому президент Володимир Зеленський заявив, що цього року Україна буде не тільки оборонятись, а й готуватиметься до нового контрнаступу.

Керівник департаменту стратегічних ініціатив "Повернись живим" Іван Науменко заявив, що Збройні сили України мають у найближчі рік-півтора перебувати у стратегічній обороні.

Раніше в ISW заявляли, що якщо українські війська будуть добре забезпечені західним озброєнням, то зможуть не допустити суттєвого оперативного просування росіян під час їхньої запланованої літньої наступальної операції. Однак армія агресора може створити суттєву загрозу, використавши окремі переваги й адаптацію.

Військовий і політичний аналітик, ветеран АТО Євген Дикий прокоментував, чи можливий наступ України цього року, зважаючи, зокрема, що Україна почала отримувати допомогу США. Він сказав, що у наступ найближчий час "не підем, бо нема кому".

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