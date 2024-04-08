Попри те, що Сили оборони України вже збили два А-50, у РФ ще є можливості відновити розвідку за допомогою цих літаків.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш пояснив, чому Росія вже другий місяць не виводить на бойове чергування літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50.

"Ті літаки, що залишилися, вони ще досить старі і їх досить складно використовувати. Це можуть бути комп'ютери, які займають дуже великий простір у літаку, які не мають тих функцій, які вони мають виконувати. І звісно, що їм необхідно підготувати особовий склад, який зможе ефективно виконувати їх задачі", – сказав Євлаш в ефірі телемарафону.

Він також додав, що попри те, що Сили оборони України вже збили два А-50, у РФ ще є можливості відновити розвідку з цих літаків.

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"Нам вдалося ліквідувати меншу частину. У росіян, за даними розвідки, залишилося близько семи таких літаків. Вони зараз продовжують їх модернізувати. У них було два літаки, модернізація яких була завершена. Але нам вдалося їх уразити. Потенціал у них є, але питання в тому, наскільки швидко вони зможуть їх підготувати. Оскільки досить багато матеріалів і компонентів, які потребують ці складні літальні засоби, їх не виготовляють у Росії", – пояснив Євлаш.

За його словами, Україні невідомо, коли саме РФ зможе відновити роботу з літаками А-50.

"Але ми довели вже, що можемо боротися з такими засобами. І це досить ефективно з точки зору відбиття повітряних атак ворога", – підсумував речник Повітряних сил.

Знищення російських А-50: що відомо

У січні 2024 року стало відомо про падіння російського літака А-50 в акваторії Азовського моря. Українська армія тоді повідомила також про підбиття борту Іл-22.

Вже за місяць Сили оборони ліквідували другий такий літак росіян. Базова вартість А-50 оцінена в 330 мільйонів доларів, проте модернізовані версії коштують набагато дорожче.

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