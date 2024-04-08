Речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш пояснив, чому Росія вже другий місяць не виводить на бойове чергування літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50.
"Ті літаки, що залишилися, вони ще досить старі і їх досить складно використовувати. Це можуть бути комп'ютери, які займають дуже великий простір у літаку, які не мають тих функцій, які вони мають виконувати. І звісно, що їм необхідно підготувати особовий склад, який зможе ефективно виконувати їх задачі", – сказав Євлаш в ефірі телемарафону.
Він також додав, що попри те, що Сили оборони України вже збили два А-50, у РФ ще є можливості відновити розвідку з цих літаків.
"Нам вдалося ліквідувати меншу частину. У росіян, за даними розвідки, залишилося близько семи таких літаків. Вони зараз продовжують їх модернізувати. У них було два літаки, модернізація яких була завершена. Але нам вдалося їх уразити. Потенціал у них є, але питання в тому, наскільки швидко вони зможуть їх підготувати. Оскільки досить багато матеріалів і компонентів, які потребують ці складні літальні засоби, їх не виготовляють у Росії", – пояснив Євлаш.
За його словами, Україні невідомо, коли саме РФ зможе відновити роботу з літаками А-50.
"Але ми довели вже, що можемо боротися з такими засобами. І це досить ефективно з точки зору відбиття повітряних атак ворога", – підсумував речник Повітряних сил.
Знищення російських А-50: що відомо
У січні 2024 року стало відомо про падіння російського літака А-50 в акваторії Азовського моря. Українська армія тоді повідомила також про підбиття борту Іл-22.
Вже за місяць Сили оборони ліквідували другий такий літак росіян. Базова вартість А-50 оцінена в 330 мільйонів доларів, проте модернізовані версії коштують набагато дорожче.