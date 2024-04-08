У Росії є ракети для ще однієї або двох великих атак найближчими тижнями.

Росія останніми тижнями активно атакує українські електростанції, використовуючи дорогі високоточні балістичні ракети, при цьому в України є лише кілька систем ППО Patriot, здатних їх збити, пише Financial Times.

Водночас, за оцінками представника військової розвідки України Андрія Черняка, у Росії достатньо ракет для ще однієї або двох великих атак у найближчі тижні.

"Ми очікували нападу на початку зими, але тепер бачимо, що ракети, які вони використовували, щойно виготовлені", - сказав Черняк.

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Водночас, за його словами, Росія, як і раніше, використовує дрони у великих кількостях, але як більш дешевий спосіб вразити інші частини енергетичної системи, такі як трансформатори.

Удари РФ по енергоінфраструктурі України

Раніше FT писав, що Росія змінила тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України, порівняно із зимовим періодом 2022-2023 років. Тепер російські окупанти концентрують атаки на регіонах, менш захищених, ніж Київ.

Зазначається, що кількість ракет, використаних під час атаки взимку 2022-23 років, наразі спрямована на п'ять-шість енергетичних об'єктів в одному регіоні з метою повного їхнього знищення.

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