Снайпер ліквідував окупанта на великій відстані / facebook.com/pressOKzahid

Снайпер групи "Привид Бахмута" окремої президентської бригади ім. Гетьмана Богдана Хмельницького філігранно відпрацював по російському кулеметнику.

Як повідомив Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, снайпер "мінуснув" окупанта на відстані майже 900 метрів.

"Працює група "Привид" Окремої президентської бригади ім. Гетьмана Богдана Хмельницького. З дистанції 880 метрів був знищений російський кулеметник. Слава Україні", - зазначив Сирський.

Читайте також:
Співачка з Китаю заспівала Катюшу на руїнах Драмтеатру в Маріуполі: у МЗС України жорстко відреагували
Співачка з Китаю заспівала "Катюшу" на руїнах Драмтеатру в Маріуполі: у МЗС України жорстко відреагували
РФ під ранок атакувала Суми: є приліт по приватному сектору, пошкоджено десятки будинків
РФ під ранок атакувала Суми: є "приліт" по приватному сектору, пошкоджено десятки будинків
Цей вихід наблизив нас до перемоги: в ССО заінтригували вдалою операцією (фото)
"Цей вихід наблизив нас до перемоги": в ССО заінтригували вдалою операцією (фото)
Ліквідовані контррозвідник, підполковник і ще пачка росіян: Штірліц показав фото
Ліквідовані контррозвідник, підполковник і ще "пачка" росіян: "Штірліц" показав фото
Росіяни розгорнули в Криму станцію по запуску дронів: Гуменюк розкрила важливі деталі
Росіяни розгорнули в Криму станцію по запуску дронів: Гуменюк розкрила важливі деталі

Інші успіхи "Привида Бахмута"

Нагадаємо, що раніше на Бахмутському напрямку снайпер з групи "Привид Бахмута" окремої президентської бригади ім. гетьмана Богдана Хмельницького з великої відстані ліквідував спостерігача-координатора російських загарбників.

Перед цим на Бахмутському напрямку український снайпер ювелірно ліквідував російського загарбника. Супротивника з відстані 420 метрів знищив воїн з групи "Привид Бахмута", який має позивний "Даня".

Вас також можуть зацікавити новини: