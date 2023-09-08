Влучно відстрілявся снайпер групи "Привид Бахмута".

Снайпер групи "Привид Бахмута" окремої президентської бригади ім. Гетьмана Богдана Хмельницького філігранно відпрацював по російському кулеметнику.

Як повідомив Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, снайпер "мінуснув" окупанта на відстані майже 900 метрів.

"Працює група "Привид" Окремої президентської бригади ім. Гетьмана Богдана Хмельницького. З дистанції 880 метрів був знищений російський кулеметник. Слава Україні", - зазначив Сирський.

Інші успіхи "Привида Бахмута"

Нагадаємо, що раніше на Бахмутському напрямку снайпер з групи "Привид Бахмута" окремої президентської бригади ім. гетьмана Богдана Хмельницького з великої відстані ліквідував спостерігача-координатора російських загарбників.

Перед цим на Бахмутському напрямку український снайпер ювелірно ліквідував російського загарбника. Супротивника з відстані 420 метрів знищив воїн з групи "Привид Бахмута", який має позивний "Даня".

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