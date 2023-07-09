"Привид Бахмута" з відстані 1200 метрів одним пострілом ліквідував супротивника, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ.

На Бахмутському напрямку Сили оборони України мають успіхи, російські загарбники місцями опиняються у пастці.

Просування українських воїнів продовжується, написав командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський у своєму Telegram-каналі. "Бахмутський напрямок. Маємо успіхи, Сили оборони продовжують просуватися вперед, а ворог місцями опиняється в пастці", - поділився він.

Командувач також показав відео, на якому зазнято чудову роботу снайпера з позивним "Альфа" з групи "Привид Бахмута" окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

"…З 1200 метрів він одним пострілом знищив ворога. Під час роботи снайпера за групою полював ворожий БПЛА, який також вдалося збити. Молодці", - зазначив генерал-полковник.

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На Бахмутському напрямку вже давно тривають запеклі бойові дії. Попри сильний спротив ворога українські воїни змогли просунутися вперед та звільнити від окупантів чимало нашої землі.

Зокрема, 6 липня в американському Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що під Бахмутом - біля Кліщіївки, ЗСУ звільнили важливу висоту.

За словами колишнього командира полку "Азов", майора армії України та заступника командира 3 окремої штурмової бригади Максима Жоріна, наші захисники знаходяться на шляху до того, щоб взяти Бахмут під повний вогневий контроль.

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