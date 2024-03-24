Американські системи ППО показали себе відмінно в українсько-російській війні.

Будь-які сумніви щодо ефективності американської системи протиповітряної оборони Patriot у знищенні повітряних загроз нарешті розвіялися після ефективного використання в Україні, заявили експерти в інтерв'ю виданню Business Insider.

Зазначається, що рівень перехоплення системи під час минулих конфліктів залишив неоднозначну репутацію американських систем ППО і викликав дебати про те, чи варто взагалі відправляти їх в Україну.

Перший Patriot прибув в Україну у квітні 2023 року, і наразі країна має щонайменше три, а можливо, і п'ять таких систем. Але очевидно, що Patriot явно працюють в Україні надзвичайно добре. За словами Фредеріка Мертенса, аналітика Гаазького центру стратегічних досліджень, їхня робота була "беззаперечним успіхом". Немає жодних аргументів проти того, що це надзвичайно ефективна система.

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Історія використання Patriot

Ракетний комплекс MIM-104 Patriot – це наземна мобільна зенітно-ракетна батарея, яка може збивати пілотовані і непілотовані літаки, крилаті ракети, а також балістичні ракети малої дальності і тактичні балістичні ракети.

За словами журналістів, США вперше розробили її в 1960-х роках, а на полі бою вона вперше була використана під час війни в Перській затоці, яка розпочалася в 1990 році. Мертенс описав "Патріоти" як такі, що мали "хитку поведінку" під час війни в Перській затоці. Зокрема, виникали питання щодо його ефективності проти іракських ракет "Скад".

Patriot також використовувалися союзниками США у війні в Іраку, де було зафіксовано низку помилок, в тому числі збиття союзних літаків, коли система помилково ідентифікував літак як іракську ракету.

Саудівська Аравія використовувала систему Patriot проти атак повстанців-хуситів. Тоді заявляли про "досить високий відсоток успішних перехоплень". Однак деякі експерти були іншої думки.

Від часів війни у Перській затоці система була вдосконалена найсучаснішою ракетою системи, PAC-3, яка вперше була використана у війні в Іраку. Наразі не підтверджено, чи використовує Україна більш ранню модель PAC-2 чи PAC-3. У будь-якому випадку, що до того часу, як система прибула в Україну, вона "пройшла через десятиліття модернізації", йдеться у статті.

Український успіх

Мертенс сказав, коли ця зброя була розгорнута в Україні, виникло питання, як вона впорається з новітніми ракетами росіян. Тут, за його словами, вона перевершила всі очікування.

Мертенс сказав, що "мета Росії полягала в тому, щоб зробити атаку настільки складною і масованою, щоб вони могли прорватися і знищити Patriot з самого початку", але росіяни "повністю провалилися".

Незалежно підтверджених даних про те, скільки саме ракет, безпілотників чи літаків збили українські системи ППО, зокрема з Patriot, немає. Також відсутнє офіційне підтвердження про знищення хоча б одного американського комплексу. Але система була причетна до підтверджених випадків знищення російських літаків і ракет.

Військовослужбовці армії США, які допомагали тренувати українців, нещодавно розповіли ВВС, що українські військові "вражають" своєю майстерністю володіння системою. Директор американського аналітичного центру "Оборонні пріоритети" Раджан Менон вважає, що успіх частково пов'язаний з тим, що вдалось інтегрувати американські комплекси в мережу систем радянських часів і систем, наданих НАТО.

Несподівані перемоги

Несподіваною перемогою України для деяких експертів стало те, що Patriot збили російські гуперзвукові ракети "Кинжал", які, як стверджують у РФ, не можливо перехопити.

Експерт з питань оборони і безпеки Центру аналізу європейської політики Ян Каллберг висунув теорію, яку поділяє низка експертів, про те, що Україна використовувала Patriot як частину зухвалих планів зі збиття російських винищувачів. Він сказав, що Україна, схоже, експлуатує здатність системи розташовувати пускову установку значно далі, ніж радар, який її спрямовує.

Невизначене майбутнє

Вказано, що незважаючи на успіх, не ясно, чи стануть Patriot довготривалим ресурсом для України, яка швидше за все, має лише кілька батарей. Білий дім і Пентагон попередили в січні, що постачання ракет для систем незабаром може стати непосильним через їхню високу вартість: від 2 до 4 мільйонів доларів за штуку. І Київ заявляє, що у нього в цілому закінчуються ракети ППО.

Бронк зазначив, що існує "величезний глобальний дефіцит" у постачанні ракет Patriot, оскільки ця система використовується в багатьох країнах.

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