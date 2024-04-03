Наразі в світі окрім України немає більш важливого місця для розміщення систем Patriot, бо Україна майже щодня зазнає російських ударів балістичними ракетами.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликв міністрів закордонних справ країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) передати Україні усі наявні в світі системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це глава МЗС повідомив після окремих зустрічей з міністрами закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом Буено та Данії Ларсом Льокке Расмуссеном.

Зокрема, як зазначив Кулеба, на зустрічі з Сікорським були обговорені можливості Польщі у справі захисту повітряного простору України від російських ракет, а також питання порушення повітряного простору Польщі російськими ракетами.

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"Україна наразі є єдиною державою в світі, яка майже щодня захищається від атак балістичних ракет. Це означає, що всі наявні в світі батареї Patriot, які можуть бути надані Україні, повинні бути доставлені в Україну якнайшвидше. Більш важливого місця для них немає", - наголосив Кулеба.

Окремо глава МЗС повідомив іспанському колезі Буено про необхідність надання Україні додаткових Patriot та інших систем протиповітряної оборони, здатних перехоплювати балістичні ракети.

"Ми обговорили важливість спільних зусиль щодо зміцнення обороноздатності України для досягнення миру в Європі", - наголосив Кулеба.

Разом з тим, з данським колегою Расмуссеном були обговорені першочергові потреби України у військовій сфері, зокрема у контексті надання систем ППО та ракетного озброєння.

"Також дуже приємно, що Данія працює над новим пакетом військової допомоги для посилення нашої оборони", - повідомив Кулеба.

Системи ППО Patriot для України

Американські системи ППО Patriot зарекомендували себе такими, що можуть збивати будь-які російські балістичні ракети, у тому числі типу "Кинжал".

В останні тижні російські загарбники посилили ракетний терор та завдають регулярних ударів по об'єктам критичної інфраструктури та цивільному населенню. Для ефективного відбиття російських ракет та дронів Україна потребує більше засобів протиповітряної оборони.

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